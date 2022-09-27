Чикин Иван Дмитр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧикин Иван Дмитр.

Чикин Иван Дмитр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Чикин Иван Дмитр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Орловская губерния, Орловский уезд, Стрелец. д. Сух. Арлицы.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.