Сусоев Степан Архип. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСусоев Степан Архип.

Сусоев Степан Архип.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Сусоев Степан Архип.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тамбовская губерния, Лебедянский уезд, Софоновской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.