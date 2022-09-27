Лавочников Троф. Порф. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛавочников Троф. Порф.

Лавочников Троф. Порф.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Лавочников Троф. Порф.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Харьковская губерния, Старобельский уезд, Евсугской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.