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Евдокимов Исидор Варфоломеев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Евдокимов Исидор Варфоломеев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тобольская губерния, Курганский уезд, Михайловск., д. М. Пич.

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