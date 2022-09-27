Моляренко Вас. Нестер. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМоляренко Вас. Нестер.

Моляренко Вас. Нестер.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Моляренко Вас. Нестер.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Воронежская губерния, Новохопёрский уезд, Троицкой Кутки

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.