Климов Никол. Васил. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлимов Никол. Васил.

Климов Никол. Васил.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Климов Никол. Васил.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Харьковская губерния, Изюмский уезд, Петровской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.