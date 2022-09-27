Иванов Петрь Архип. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванов Петрь Архип.

Иванов Петрь Архип.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Иванов Петрь Архип.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тверская губерния, Тверской уезд, Город. Артемово

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.