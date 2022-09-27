Милков Павел Прок. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМилков Павел Прок.

Милков Павел Прок.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Милков Павел Прок.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Казанская губерния, Мамадышский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.