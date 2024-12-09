Бронден Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБронден Василий

Бронден Василий

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Бронден Василий
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Рязанская губерния, Зарайский уезд, Сенницкой, с. Полуряд.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.