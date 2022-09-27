Бахер Зах. Леонт. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБахер Зах. Леонт.

Бахер Зах. Леонт.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Бахер Зах. Леонт.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Виленская губерния, Дисненский уезд, Залесская в.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.