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Корсунов Вас. Як.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Корсунов Вас. Як.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Саратовская губерния, Камышинский уезд, Алекс. в. д. Осички

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