Сусин Ефим Сильвестрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСусин Ефим Сильвестрович

Сусин Ефим Сильвестрович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Сусин Ефим Сильвестрович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Симбирская губерния, Ардатовский уезд, Тирамская Ребровка

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.