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Подфатилин Ив. Куз.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Подфатилин Ив. Куз.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, Пичерской

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