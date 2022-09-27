Подурян Егор Мануил. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПодурян Егор Мануил.

Подурян Егор Мануил.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Подурян Егор Мануил.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Бессарабская губерния, Кишинёвский уезд, Буимеев, с. Маладенец

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.