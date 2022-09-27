Варфоломеев Петр Варфоломеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВарфоломеев Петр Варфоломеевич

Варфоломеев Петр Варфоломеевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Варфоломеев Петр Варфоломеевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Казанская губерния, Ядринский уезд, Аликовская, д. М.Янкары

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.