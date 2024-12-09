Богданов Кирилл Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБогданов Кирилл Федоров

Богданов Кирилл Федоров

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Богданов Кирилл Федоров
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Новгородская губерния, Демянский уезд, Семеновс. д. Корытенко.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.