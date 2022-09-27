Марилов Никита Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарилов Никита Степанович

Марилов Никита Степанович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Марилов Никита Степанович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Саратовская губерния, Петровский уезд, Князевская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.