Минин Степан Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМинин Степан Дмитриевич

Минин Степан Дмитриевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Минин Степан Дмитриевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Оренбургская губерния, Челябинский уезд, Птиченской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.