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Деревягин Васил. Игн.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Деревягин Васил. Игн.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Саратовская губерния, Камышинский уезд, с. Громна.

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