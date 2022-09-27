Каменев Никол. Савв. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКаменев Никол. Савв.

Каменев Никол. Савв.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Каменев Никол. Савв.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Харьковская губерния, Змиевский уезд, Шебелинской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.