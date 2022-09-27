Паутов Павел Вас. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПаутов Павел Вас.

Паутов Павел Вас.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Паутов Павел Вас.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вологодская губерния, Устюжский уезд, Удимской д. Сл.Малирск.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.