Михеев Зах. Андриан. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихеев Зах. Андриан.

Михеев Зах. Андриан.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Михеев Зах. Андриан.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тульская губерния, Епифанский уезд, Рыхотской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.