Шхбашев Хатиза — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШхбашев Хатиза

Шхбашев Хатиза

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Шхбашев Хатиза
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Кавказское нам., Терская область, Нальчикский округ, Каденетово

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.