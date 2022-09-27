Халабзар Гер. Степ. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХалабзар Гер. Степ.

Халабзар Гер. Степ.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Халабзар Гер. Степ.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Екатеринославская губерния, Мариупольский уезд, кол. Больше-Янисоль

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.