Самохвалов Стефан Прокофьев. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСамохвалов Стефан Прокофьев.

Самохвалов Стефан Прокофьев.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Самохвалов Стефан Прокофьев.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Курская губерния, Курский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.