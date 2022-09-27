Слободенюк Василий Митрофанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСлободенюк Василий Митрофанов

Слободенюк Василий Митрофанов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Слободенюк Василий Митрофанов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Херсонский уезд, м.Кривой Рог

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.