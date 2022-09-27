Тазютинов Самеш Горей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТазютинов Самеш Горей

Тазютинов Самеш Горей

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Тазютинов Самеш Горей
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вятская губерния, Елабужский уезд, Ахтиано

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.