Чанышев Сахиб Гарей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧанышев Сахиб Гарей

Чанышев Сахиб Гарей

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Чанышев Сахиб Гарей
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Уфимская губерния, Белебеевский уезд, Тюрюшев., Кузеевск.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.