Кондрашев Емельян Ил. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКондрашев Емельян Ил.

Кондрашев Емельян Ил.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кондрашев Емельян Ил.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Смоленская губерния, Ельнинский уезд, д. Толба

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.