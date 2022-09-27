Трифонов Иван Евдокимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрифонов Иван Евдокимович

Трифонов Иван Евдокимович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Трифонов Иван Евдокимович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Саратовская губерния, Саратовский уезд, д. Злобовки

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.