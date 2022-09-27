Хлебников Николай Сергеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХлебников Николай Сергеев

Хлебников Николай Сергеев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Хлебников Николай Сергеев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Воронежская губерния, Богучарский уезд, Манинской вол.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.