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Магома Махмуд

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Магома Махмуд
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Кавказское нам., Дагестанская область, Аварский округ, с.Уркачи

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