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Макеев Вас. Мих.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Макеев Вас. Мих.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Олонецкая губерния, Олонецкий уезд, Ветлинск., Ковайна

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