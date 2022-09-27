Охтешвили Гр. Мих. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОхтешвили Гр. Мих.

Охтешвили Гр. Мих.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Охтешвили Гр. Мих.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Кавказское нам., Тифлисская губерния, Горийский уезд, м.Дица и общ.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.