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Андриасов Георгий Васатуров

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Андриасов Георгий Васатуров
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Кавказское нам., Эриванская губерния, Новобаязетский уезд, Парадус

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