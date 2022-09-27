Велижанин Ив. Тим. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВелижанин Ив. Тим.

Велижанин Ив. Тим.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Велижанин Ив. Тим.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тобольская губерния, Тюменский уезд, Троицкой, д. Юмановой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.