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Кульков Василий Степанович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кульков Василий Степанович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Казанская губерния, Козьмодемьянский уезд, д. Кумье

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