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Сайков Иван Демьянович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Сайков Иван Демьянович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Смоленская губерния, Поречский уезд, Дубровская, д. Загорцы

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