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Адамов Гавр. Владим.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Адамов Гавр. Владим.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Орловская губерния, г. Орла.

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