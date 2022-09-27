Баер Карл Август. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБаер Карл Август.

Баер Карл Август.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Баер Карл Август.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Лифляндская губерния, Верроский уезд, Заммерпаленской.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.