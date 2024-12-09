Возжаев Козьма Куз. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВозжаев Козьма Куз.

Возжаев Козьма Куз.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Возжаев Козьма Куз.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вятская губерния, Слободской уезд, Островновской, с. Остров.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.