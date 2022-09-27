Лупика Антон Романович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛупика Антон Романович

Лупика Антон Романович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Лупика Антон Романович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Бессарабская губерния, Измаильский уезд, Николаевской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.