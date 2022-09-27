Цветков Ив. Петр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦветков Ив. Петр.

Цветков Ив. Петр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Цветков Ив. Петр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Псковская губерния, Великолуцкий уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.