Смышляев Алексей. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмышляев Алексей.

Смышляев Алексей.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Смышляев Алексей.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вологодская губерния, Грязовецкий уезд, Ведерковск. д. Круцы.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.