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Калмыков Анд. Лавр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Калмыков Анд. Лавр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Харьковская губерния, Купянский уезд, Гороховатской

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