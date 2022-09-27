Павлов Матв. Степ. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПавлов Матв. Степ.

Павлов Матв. Степ.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Павлов Матв. Степ.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Орловская губерния, Мценский уезд, Долговской Дорогое.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.