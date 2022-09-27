Оксюта Александр Андр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОксюта Александр Андр.

Оксюта Александр Андр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Оксюта Александр Андр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Полтавский уезд, Супрунувской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.