Злобин Андриан Вас. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗлобин Андриан Вас.

Злобин Андриан Вас.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Злобин Андриан Вас.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, г. Тамбов, г. Тамбова

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.