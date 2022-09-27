Золин Даниил Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗолин Даниил Дмитриевич

Золин Даниил Дмитриевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Золин Даниил Дмитриевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Уфимская губерния, Уфимский уезд, Дуванейская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.