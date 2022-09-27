Арутаньянц Авакуж. Хагатуров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАрутаньянц Авакуж. Хагатуров

Арутаньянц Авакуж. Хагатуров

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Арутаньянц Авакуж. Хагатуров
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Кавказское нам., Елизаветпольская губерния, Карягинский уезд, с. Мелигафсаны

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.